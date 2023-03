Erzählt die angebliche Spuck-Attacke erstmals aus seiner Sicht: Schauspieler Chris Pine. Foto: imago images/Fotoarena up-down up-down Filmpremiere von „Don‘t Worry Darling“ Chris Pine äußert sich erstmals: Hat Harry Styles ihm in den Schoß gespuckt? Von Jule Rumpker | 02.03.2023, 12:37 Uhr

Bei den Filmfestspielen in Venedig vergangenes Jahr entstand ein aufsehenerregendes Video. Es soll zeigen, wie Harry Styles seinem Schauspielkollegen Chris Pine in den Schoß spuckt. Pine hat sich jetzt in einem Interview dazu geäußert.