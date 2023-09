Hollywood Clooney unterstützt streikende Autoren und Schauspieler Von dpa | 21.09.2023, 05:08 Uhr | Update vor 1 Std. Internetkongress Digital X Foto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down

Hollywoodstar George Clooney hat den streikenden Hollywood-Drehbuchautoren und -Schauspielern seine Unterstützung versichert. „Wir sind alle für einen anständigen und fairen Lohn“, sagte der 62-Jährige am Mittwochabend beim Internetkongress Digital X in Köln. Niemand wolle hören, wie er als Schauspieler über Ungerechtigkeit rede, denn er habe eine sehr glückliche Karriere hinter sich. In der Branche gebe es aber zahlreiche Schauspieler, die darum kämpften, ihren Lebensunterhalt zu verdienen.