Fernsehen „Cold Case" aus Leverkusen bei „Aktenzeichen XY... Ungelöst" Von dpa | 24.07.2023, 15:13 Uhr

Mehr als zwei Jahrzehnte nach einem Messerangriff auf eine Taxifahrerin in Leverkusen wird der noch immer nicht aufgeklärte „Cold Case“ in der ZDF-Fernsehsendung „Aktenzeichen XY... Ungelöst“ thematisiert. Die Ermittler setzen unter anderem auf eine Tonaufnahme, auf der der Täter zu hören sein könnte, wie die Polizei am Montag mitteilte.