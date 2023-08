In einem Meer hochgereckter Arme und Handys steht der Rapper Cro auf dem Bühnensteg und rappt eines seiner bekanntesten Lieder: „Hi Kids, ich bin Carlo!“ schreien die Fans. Und gerade beim zweiten „Hallo!“ passiert es: Cro macht einen weiten Schritt rückwärts, trifft aber nur noch die Kante des Stegs, verliert das Gleichgewicht und fällt mitsamt Mikrofon von der Bühne.

Knapp 20 Sekunden und einige helfende Hände später ist der Künstler wieder auf dem Steg und muss erstmal das am Rücken befestigte Headset richten. Fans und Band singen und spielen derweil munter weiter; offenbar haben nicht alle den Sturz des Künstlers mitbekommen. „Das war richtig verrückt, beim zweiten Song schon geht er so rückwärts auf seinem Podest und fällt komplett von der Bühne runter“, erzählt im Nachgang Konzertbesucher Tiago Gardini, der den Sturz live gesehen hat.

Foto: Swaantje Hehmann

Maske fällt ebenfalls vom Kopf

Obwohl der Bühnensteg mit schätzungsweise 1,60 Meter nicht gerade niedrig war und Cro im Fallen noch beinahe eine Kamera mitriss, scheint dem Rapper nichts Ernstes passiert zu sein. „Ich bin butterweich gefallen“, sagt er hinterher ins Mikrofon und fügt an: „Es ist gefährlich.“

Bei dem Sturz hat auch Cros legendäre Maske einen Abgang gemacht – in den Kommentaren unter einigen Videos auf Tiktok loben die Leute das Verhalten der Zuschauer, die auf die Anonymität des Künstlers geachtet und die Handys hätten sinken lassen. Demnach hätten Crewmitglieder sein Gesicht verdeckt und ihm schnell die Maske gereicht.

Seit jeher versucht der Künstler, mittels einer Maske seine Anonymität zu wahren. Foto: Swaantje Hehmann

„Ich hatte ein bisschen Angst, dass er sich jetzt was gebrochen hat und wir stundenlang für nichts da standen“, gibt Gardini zu und spricht damit aus, was wohl viele Fans kurz befürchtet hatten. Andere Kommentatoren in den sozialen Medien spekulieren gar, ob der Sturz Teil der Show gewesen sein könnte.

Ob Cro den Sturz wirklich gänzlich unbeschadet überstanden hat, bleibt abzuwarten: Eine Anfrage an sein Management wurde bisher nicht beantwortet.