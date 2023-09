Pop-Superstar Taylor Swift (33) hat sich ein Footballspiel der Kansas City Chiefs angeschaut und damit Gerüchte über eine sich anbahnende Beziehung mit dem NFL-Spieler Travis Kelce (33) angeheizt. Die Sängerin, deren mutmaßliches Beziehungsende zu ihrem langjährigen Freund Joe Alwyn im Frühjahr öffentlich geworden war, trug bei dem NFL-Spiel in Kansas City am Sonntag, bei dem Kelce und sein Team gegen die Chicago Bears gewannen, eine Jacke in den Farben von Kelces Kansas City Chiefs und stand in einer Suite neben Kelces Mutter Donna. Auf Fotos und in online geteilten Videos ist zu sehen, wie Swift die Spieler anfeuert.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Travis Kelce befeuerte Gerüchte im eigenen Podcast

Seit Kelce im Juli sein Interesse an der vielfachen Grammy-Gewinnerin öffentlich gemacht hatte, spekulieren Fans über den Beziehungsstatus der beiden. Kelce sagte vor zwei Monaten in seinem Podcast „New Heights“, dass er Swift gerne bei ihrem Konzert seine Nummer gegeben hätte. „Ich war enttäuscht, dass sie vor oder nach ihren Auftritten nicht redet, weil sie ihre Stimme für ihre 44 Songs schonen muss“, erklärte er.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Vergangene Woche verglich der Footballspieler die Dating-Gerüchte in der „Pat McAfee Show“ mit dem Kinderspiel stille Post, räumte aber ein, dass er Swift nach ihrem Konzert im Arrowhead Stadium „den Ball zugespielt“ und sie zu seinem Spiel in demselben Stadion eingeladen habe. Obwohl Swift selbst öffentlich wenig über ihr Privatleben spricht, deuten viele ihren Besuch bei Kelces Spiel als Interessensbekundung.

Kansas City besiegt die Chicago Bears – Quarterback Mahomes wurde geschont

Beim Sieg der Kansas City Chiefs verzichtete Trainer Andy Reid am Ende dagegen freiwillig auf seinen Quarterback Patrick Mahomes. Das 41:10 gegen die Chicago Bears, bei denen auch Equanimeous St. Brown im Kader steht, war zu keiner Zeit gefährdet. Ihre zehn Punkte erzielten die Bears erst im Schlussviertel.