Mundt und Hasselhoff Foto: Federico Gambarini/dpa up-down up-down Schauspieler David Hasselhoff mit K.I.T.T. auf Deutschland-Besuch Von dpa | 24.10.2022, 15:41 Uhr

„Knight Rider“-Star David Hasselhoff hat mit seinem legendären Wunderauto K.I.T.T. Deutschland besucht. Mit breitem Lächeln saß der US-Schauspieler (70) am Montag in Köln am Steuer des weltberühmten Sportwagens vom Typ Pontiac Firebird Trans Am aus der 80er-Jahre-Serie - es handelte sich allerdings um einen Nachbau.