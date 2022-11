Fußball-WM Foto: Federico Gambarini/dpa up-down up-down Fußball-Weltmeisterschaft Der glitzernde WM-Schein in Katar Von dpa | 17.11.2022, 11:57 Uhr

Die WM in Katar wird angepfiffen - die Frage bleibt, wer in Deutschland zuschaut. Die Kritik am Turnier ist ungebrochen groß. Die Organisatoren vermitteln ein ganz anderes Bild.