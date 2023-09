Auszeichnung Deutscher Fernsehpreis: Ehrenpreis für Bully Herbig Von dpa | 13.09.2023, 10:30 Uhr | Update vor 43 Min. Michael Bully Herbig Foto: Sven Hoppe/dpa up-down up-down

Der Regisseur, Schauspieler und Comedian Michael „Bully“ Herbig (55) bekommt beim Deutschen Fernsehpreis dieses Jahr den Ehrenpreis. Das „Unterhaltungs-Genie“ verstehe es wie kaum ein anderer, den Zuschauern ein Lachen aufs Gesicht zu zaubern und habe mit seinen Werken Film- und Fernsehgeschichte geschrieben, teilte das Sekretariat des Fernsehpreises am Mittwoch mit. Der Preis werde Herbig bei der Gala am 28. September in Köln verliehen. Im Comedy-Bereich machte Herbig zuletzt mit „LOL: Last One Laughing“ beim Streamingdienst Prime Video auf sich aufmerksam.