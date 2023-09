Im Januar 2004 hieß es auf RTL erstmals: „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Seitdem ist das Format, das oft auch nur Dschungelcamp genannt wird, von dem Sender nicht mehr wegzudenken.

Im kommenden Jahr wird das Format 20 Jahre alt – und der Sender will das gebührend feiern: Mit einer zusätzlichen Dschungelcamp-Staffel. Wie das Branchenmagazin „DWDL.de“ berichtet, plant der Sender im Sommer eine Allstars-Staffel, wie es bereits das britische ITV im Frühjahr mit ehemaligen Teilnehmern in seiner Dschungelcamp-Variante vormachte. Wie bei ITV soll das Sommer-Dschungelcamp in Südafrika vorproduziert werden.

Im Spätsommer 2024 soll die Staffel dann zunächst beim Streamingdienst RTL+ erscheinen – später aber auch regulär bei RTL im Fernsehprogramm laufen. Welche Kandidaten bei der zusätzlichen Sommerstaffel dabei sein werden, ist bislang noch nicht bekannt.