Ed Sheeran hat laut Jury keine Verletzung des Copyrights begangen. Foto: afp/Timothy A. Clary Popstar bekommt Recht Streit um „Thinking Out Loud": Ed Sheeran gewinnt Plagiatsprozess Von dpa | 04.05.2023, 20:07 Uhr

Popstar Ed Sheeran hat einen Prozess wegen Plagiatsvorwürfen in New York gewonnen. Ein Geschworenengericht sprach Sheeran am Donnerstag von dem Vorwurf frei, für einen Song von Marvin Gaye abgekupfert zu haben.