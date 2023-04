Der britische Sänger Ed Sheeran hat im Copyright-Prozess gegen ihn in New York zu ungewöhnlichen Mitteln gegriffen. Archivfoto: dpa/AP/John Minchillo up-down up-down Streit um Copyright Kuriose Szene: Ed Sheeran spielt Gitarre und singt in Gerichtsprozess Von dpa | 28.04.2023, 16:28 Uhr

Hat Ed Sheeran für seinen Hit „Thinking Out Loud“ beim Lied „Let‘s Get It On“ abgeschrieben? Um das Gegenteil zu beweisen, zog der britische Musiker im laufenden Prozess alle Register.