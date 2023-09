Das Konzert wird an zwei Abenden in der Düsseldorfer Messe aufgezeichnet. „In Düsseldorf wird im Dezember mit hochkarätigen Gästen aus dem In- und Ausland und allem, was Helene auszeichnet, gefeiert: Gesang, Tanz und Akrobatik. Die Fans dürfen sich natürlich auf legendäre Duette mit anderen Stars freuen, die Helene auch bei diesem außergewöhnlichen Event wieder begleiten“, kündigte der Veranstalter an. Der Ticket-Vorverkauf beginnt laut den Angaben am 6. September. Das quotenstarke Format hatte 2019 fast sechs Millionen Zuschauer vor den Fernseher gelockt. In den Jahren danach fiel die Show wegen Corona aus. 2020 tröstete ein Best-of-Zusammenschnitt die Fans. Zuletzt war „Die Helene Fischer Show“ 2022 laut ZDF wegen „vielen Unwägbarkeiten und produktionellen Herausforderungen“ ins Wasser gefallen.