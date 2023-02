Elke Heidenreich Foto: Henning Kaiser/dpa/Archivbild up-down up-down Leute Elke Heidenreich traut sich keinen Tierheim-Hund mehr zu Von dpa | 09.02.2023, 07:15 Uhr

Elke Heidenreich (79) traut sich in ihrem Alter keinen Hund mehr aus dem Tierheim zu. „Ich liebe alle Tiere, aber stundenlang zu üben, mit dem in die Hundeschule zu gehen - diese Kraft habe ich nicht mehr“, sagte die Autorin, Literaturkritikerin und frühere Fernsehmoderatorin der Deutschen Presse-Agentur in Köln. Am 15. Februar wird Heidenreich 80 Jahre alt.