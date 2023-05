Vor dem 67. ESC - Moderator Elton Foto: Thomas Banneyer/dpa up-down up-down Medien Elton verkündet Punkte deutscher Jury im Eurovision-Finale Von dpa | 10.05.2023, 16:27 Uhr

Nach sieben Mal Barbara Schöneberger darf diesmal der „1, 2 oder 3“-Moderator und „Wer weiß denn sowas?“-Rateteam-Kapitän Elton (52) im Finale des Eurovision Song Contest (ESC) vor Dutzenden Millionen Fernsehzuschauern die deutschen Jury-Punkte verkünden. „„12 points of the German Jury go to...“ - Diesen Satz wird im ESC-Finale am kommenden Sonnabend, 13. Mai, Moderator Elton sagen - und live die zwölf Punkte der deutschen Jury aus einem Studio des Norddeutschen Rundfunks (NDR) in Hamburg-Lokstedt verkünden“, teilte am Mittwoch der in Deutschland für den ESC zuständige NDR mit.