Filmfest Emden-Norderney: Start mit französischem Film „Divertimento" Von dpa | 07.06.2023, 20:35 Uhr

Vor zwei ausverkauften Kinosälen ist am Mittwochabend die 33. Ausgabe des Internationalen Filmfestes Emden-Norderney gestartet. „Wir freuen uns gemeinsam auf eine Woche Kinokultur in unserer Stadt und auf unserer Festivalinsel Norderney“, sagte der Co-Festivalchef Edzard Wagenaar. Viele Filme des einwöchigen Festivalprogramms bezögen Stellung zu großen Themen der Zeit. Der französische Eröffnungsfilm „Divertimento - Ein Orchester für alle“ sei ein „echter Hoffnungsmacher“ in schwierigen Zeiten, sagte Wagenaar.