"Sesamstraßen"-Puppen bei "Tagesthemen" Foto: -/NDR/dpa up-down up-down Jubiläum Ernie im Pyjama im „Tagesthemen“-Studio: Bert mit Krawatte Von dpa | 06.01.2023, 15:55 Uhr

Zum 50. Jubiläum der „Sesamstraße“ lassen die „Tagesthemen“ die Puppen tanzen. In vorab veröffentlichten Ausschnitten auf den Social-Media-Kanälen der ARD-Nachrichtensendung war Ernie am Freitag im Pyjama und Bert mit Krawatte zu sehen. „Wann setzen sich denn hier eigentlich Pyjamas durch?“ fragt Ernie in seinem gestreiften Schlafanzug.