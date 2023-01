Wird es TRONG (v.l.), Ikke Hüftgold, Patty Gurdy - oder doch wer ganz anderes? Die Entscheidung fällt am 3. März beim ESC-Vorentscheid. Foto: NDR/Marc Bremer, Oliver Weisskopf, Trang Nguyen up-down up-down Metal und Schlager beim Vorentscheid Wieder letzter Platz? Wer Deutschland beim ESC 2023 vertreten will Von Patrick Kern | 27.01.2023, 13:21 Uhr

Frida Gold, Lord Of The Lost – oder vielleicht doch Ikke Hüftgold? Am 3. März entscheidet sich, wer für Deutschland beim diesjährigen Eurovision Song Contest in Liverpool antritt. Das sind die Kandidaten für den Vorentscheid und für das Tiktok-Voting.