Die Hoffnung auf einen besseren Platz des deutschen Acts beim Eurovision Song Contest (ESC) geht in die nächste Runde: Ab sofort können sich Musikerinnen und Musiker sowie maximal sechsköpfige Bands dafür bewerben, wie der für den ESC zuständige Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Donnerstag in Hamburg mitteilte. „Ob Pop, Rock, Schlager, Ballade, Elektro, Metal oder Dance: Ab sofort sucht der NDR Talente für den Eurovision Song Contest 2024“, hieß es dazu.

Bis zum 5. Oktober müssen die Bewerbungen auf eurovision.de eingereicht werden. Das ist auch mit Liedern möglich, die nicht vor dem 1. September veröffentlicht wurden. Es genügt den Angaben zufolge aber auch ein „aussagekräftiges Video, in dem das Gesangstalent unter Beweis gestellt wird“. Jede Sprache sei erlaubt.

„Deutsches Finale“ für ESC am 16. Februar 2024

Wer sich im folgenden Auswahlverfahren – wie genau das aussehen wird, verriet der NDR zunächst nicht – durchsetzen kann, wird am 16. Februar in der Show „Eurovision Song Contest – Das deutsche Finale 2024“ im Ersten entschieden. Wer hier das Sagen haben wird, dazu hielt sich der Sender ebenfalls bedeckt. Klar ist jedoch: der Sieger der Show wird am 11. Mai im schwedischen Malmö Deutschland beim ESC vertreten - und hoffentlich nicht auf dem letzten Platz landen.

Zuletzt hatte Deutschland wenig Erfolg beim ESC – Lord of the Lost landeten mit 18 Punkten auf dem letzten Platz. Ähnlich sah es in den zehn Jahren zuvor – mit Ausnahme von Michael Schultes viertem Platz 2018 – aus.