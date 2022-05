dpatopbilder - Das Kalush Orchestra aus der Ukraine gewann den diesjährigen Eurovision Song Contest. Foto: Luca Bruno/AP/dpa FOTO: Luca Bruno Recherche Faktencheck: ESC-Gewinner zu Unrecht in Nazi-Ecke gerückt? Von dpa | 17.05.2022, 06:27 Uhr

Kaum haben Kalush Orchestra den Eurovision Song Contest gewonnen, dichten prorussische Aktivisten der ukrainischen Band Nazi-Sympathien an. Doch was ist an den angeblichen Beweisen dran?