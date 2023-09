In Köln wird heute Abend der Deutsche Fernsehpreis vergeben. Für die Programmsaison 2022/23 konstatiert der Juryvorsitzende Wolf Bauer „einen fast überhitzten Wettbewerb“. Gründe seien unter anderem neue Anbieter und die höhere Zahl von Nutzungsarten. „Es präsentieren sich Programme in nie gesehener Vielfalt und bemerkenswerter Qualität“, lobte Bauer.



Nominiert sind in diesem Jahr unter anderem Barbara Schöneberger, Esther Sedlaczek und Jan Köppen. Alle drei sind in der Kategorie „Beste Einzelleistung/Moderation Unterhaltung“ nominiert. In der Sparte „Beste Unterhaltung Show“ gehen „Die Giovanni Zarrella Show“, „That's my Jam mit Bill und Tom Kaulitz“ und „Wer stiehlt mir die Show?“ ins Rennen. Zarrella hatte vergangenes Jahr den Fernsehpreis für die beste Einzelleistung als Unterhaltungsmoderator gewonnen.



Das Zeug zur besten Schauspielerin haben laut Jury Dominique Devenport für „Sisi 2“, Nina Gummich für die Verfilmung des Lebens von Alice Schwarzer („Alice“), Jella Haase für „Kleo“, Jeanette Hain für „Luden - Könige der Reeperbahn“ und Désirée Nosbusch für „Süßer Rausch“, „Conti“ und „Sisi 2“. Als bester Schauspieler ausgezeichnet werden können Malick Bauer für „Sam - Ein Sachse“, Matthias Brandt für „King of Stonks“, Philip Froissant für „Die Kaiserin“, Matthias Matschke für „Wir sind die Meiers“ und Thomas Schubert für „King of Stonks“.



Der Ehrenpreis geht dieses Jahr an den Regisseur und Schauspieler Bully Herbig (55). Im Comedy-Bereich machte Herbig zuletzt mit „LOL: Last One Laughing“ beim Streamingdienst Prime Video auf sich aufmerksam.



Sat.1 zeigt die Preisgala am Donnerstag ab 20.15 Uhr unter dem Titel „Der Deutsche Fernsehpreis 2023“.