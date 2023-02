Ab Februar soll Til Schweiger wieder als Schauspieler in Hollywood drehen. Foto: dpa-Zentralbild/Britta Pedersen up-down up-down In Guy-Ritchie-Film Startet Til Schweiger wieder in Hollywood durch? Von Rebecca Niebusch | 08.02.2023, 11:05 Uhr

In „Inglourious Basterds“ hatte er seinen großen Auftritt in Hollywood, bald spielt Til Schweiger eine Rolle im neuen Film von Guy Ritchie. Das Comeback in die Traumfabrik?