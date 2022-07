ARCHIV - Finanzminister Christian Lindner und seine Freundin Franca Lehfeldt in Berlin. Foto: Fabian Sommer/dpa/Archivbild FOTO: Fabian Sommer up-down up-down Leute Finanzminister Lindner heiratet am Wochenende auf Sylt Von dpa | 05.07.2022, 19:06 Uhr

Finanzminister Christian Lindner heiratet am Wochenende seine Partnerin Franca Lehfeldt auf Sylt. Bereits am Donnerstag will das Paar standesamtlich heiraten, wie die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus FDP-Kreisen erfuhr. Am Freitag solle es einen Polterabend geben und am Samstag wollen sich Lindner und Lehfeldt in einer Kirche das Jawort geben. Medienberichten zufolge sollen zahlreiche Prominente auf der Gästeliste stehen - darunter auch Bundeskanzler Olaf Scholz. Das Paar selbst machte bislang keine Angaben zu der bevorstehenden Trauung.