Stimmungsvoll: Alexander Klaws hat Regisseur Nicolas König zu sich auf die Kalkberg-Bühne geholt. Foto: Guido Behsen up-down up-down Stadion-Hymne statt Feuerwerk Karl-May-Premiere: Für wen Winnetou-Star Alexander Klaws am Ende sang Von Guido Behsen | 25.06.2023, 17:18 Uhr

Das Lied „You`ll Never Walk Alone“ kennt man eher aus dem Fußballstadion. Aber Alexander Klaws, Titelheld im Karl-May-Abenteuer „Winnetou I - Blutsbrüder“, sang es am Ende der Premiere der Karl-May-Spiele. Warum es dem Schauspieler so wichtig war.