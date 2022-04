ARCHIV - Besucher sitzen in einem Kinosaal. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Robert Michael Corona Gebeutelte Kinos hoffen auf 100.000 Euro Kinokulturpreis Von dpa | 25.04.2022, 15:18 Uhr

Für die 100.000 Euro Preisgelder des diesjährigen Kinokulturpreises in Mecklenburg-Vorpommern ist eine Rekordzahl an Bewerbungen eingegangen. 34 Filmtheater - 18 gewerbliche und 16 nichtgewerbliche - hätten sich für den zum vierten Mal ausgelobten Preis beworben, teilte der Geschäftsführer der gemeinnützigen Filmland GmbH, Volker Kufahl, am Montag in Schwerin mit. Dies ist den Angaben zufolge fast die Hälfte aller Kinospielstätten im Nordosten.