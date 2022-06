ARCHIV - Blick auf das Logo der Sendung «Aktenzeichen XY ...ungelöst» in einem Studio. Foto: picture alliance / Matthias Balk/dpa/Archivbild FOTO: Matthias Balk TV-Sendung Getöteter Obdachloser: Neue Hinweise durch „Aktenzeichen XY“ Von dpa | 02.06.2022, 16:06 Uhr

Nach einem Fahndungsaufruf in der Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ sind neue Hinweise im Fall eines getöteten Obdachlosen in Hannover eingegangen. Die Zahl der neuen Hinweise liege im zweistelligen Bereich, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Mehrere Personen hätten sich mit Informationen gemeldet - Details wollten die Beamten zunächst nicht nennen. Die Hinweise würden ausgewertet, hieß es.