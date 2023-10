Hannah Herzsprung wurde 1981 in Hamburg geboren und ist die Tochter des Schauspielers Bernd Herzsprung und der Modedesignerin Barbara Engel.

2005 erhielt die mittlerweile 42-Jährige ihre erste Kinohauptrolle als die wegen Mordes verurteilte Jenny in „Vier Minuten“ von Chris Kraus. Dafür bekam sie am 19. Januar 2007 den Bayerischen Filmpreis als bestes weibliches Nachwuchstalent. Für diese und eine weitere Rolle im Film „Das wahre Leben“ brach sie ihr Studium der Kommunikationswissenschaften in Wien ab. Herzsprung besuchte vor ihrer Schauspielkarriere das englische Internat Hurtwood House Performing Arts in Dorking in Surrey, England.

Sie war unter anderem in Serien und Filmen wie „Der Baader Meinhof Komplex“, „Der Vorleser“, „Babylon Berlin“ und „Traumfrauen“ zu sehen. In „Das fliegende Klassenzimmer“, einer neuen Buchverfilmung des 1933 erschienenen Romans von Erich Kästner, spielt Hannah Herzsprung die Schuldirektorin Kreuzkamm. Der Film soll am 12. Oktober 2023 in den deutschen Kinos erscheinen.

Herzsprungs lebt mittlerweile in Berlin. Über ihr Privatleben ist kaum etwas bekannt, sie hält sich in der Öffentlichkeit eher bedeckt.