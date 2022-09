Dörte Hansen Foto: Georg Wendt/dpa/Archivbild up-down up-down Literatur Hansen blickt optimistisch auf die Zukunft von Dorf und Land Von dpa | 13.09.2022, 12:46 Uhr

Die Bestsellerautorin Dörte Hansen (58, „Altes Land“) ist nicht besorgt um die Zukunft der ländlichen Regionen. „Ich stelle fest, dass sich das Dorf gerade neu sortiert - nachdem das bäuerliche Zeitalter ja bis auf wenige große Höfe vorbei ist. Wer jetzt aufs Dorf zieht, tut es in der Regel freiwillig - und aus den Zweckgemeinschaften werden Wahlgemeinschaften. Viele junge Familien ziehen aufs Land, viel Neues passiert. Ich glaube, dass die Talsohle durchschritten ist“, sagte Hansen der dpa am Montagabend in Husum bei der Deutschlandpremiere des Spielfilms „Mittagsstunde“ nach ihrem gleichnamigen Roman. Der Film kommt am 22. September in die Kinos.