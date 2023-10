Hape Kerkeling (58) ist kein Freund von Cluburlaub in einer Ferienanlage mit Vollpension, Animateuren und abendlicher Karaoke-Show. Er habe genau ein einziges Mal Cluburlaub gemacht, und zwar in der Türkei, sagte der Komiker, Schauspieler und Autor der Deutschen Presse-Agentur in Köln. „Daraus entstand dann im Jahre 1995 „Club Las Piranjas“. Fast alles, was im Film geschah, ist mir so ähnlich widerfahren.“



28 Jahre nach der Urlaubssatire bringt RTL+ nun ab 19. Oktober eine vierteilige Fortsetzung von „Club Las Piranjas“. Kerkeling ist darin wieder in seiner damaligen Rolle als Ex-Animateur Edwin Öttel zu sehen. Die Dreharbeiten fanden diesmal auf Mauritius statt.