Meghan und Harry teilten auf der Bühnen einen innigen Moment. FOTO: imago images/PPE Auftritt in Europa „Ich könnte ihn nicht mehr lieben“: Harry und Meghan turteln auf Bühne und | 17.04.2022, 11:34 Uhr Von Marie Busse dpa | 17.04.2022, 11:34 Uhr

Lange waren Harry und Meghan nicht in der Öffentlichkeit in Europa zu sehen. Jetzt traten sie in Den Haag auf und gaben sich ganz verliebt.