Oscar-Verleihung 2023
Filmkomponist Hauschka wickelt Oscar auf Rückflug in Jacke ein
Von dpa | 17.03.2023, 17:29 Uhr

Der Filmkomponist Hauschka hat seinen Oscar für „Im Westen nicht Neues“ im Handgepäck nach Deutschland gebracht - eingewickelt in einer Jacke. „Es gibt für den Oscar ja keine Verpackung, man kriegt den einfach so mit“, sagte der Düsseldorfer Musiker der „Rheinischen Post“ (Freitag/online). Das Personal an den Flughäfen reagierte ganz unterschiedlich.