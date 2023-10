Der bekannte Schlagersänger Heintje (bürgerlich Hein Simons) ist an schwarzem Hautkrebs erkrankt. Wie er in einem Gespräch mit der Zeitschrift „Freizeit Revue“ erklärte, habe der 68-Jährige zunächst eine Wunde an seiner Nase festgestellt, die nicht verheilen wollte. Sein Arzt habe ihn zu einem Hautarzt geschickt, der daraufhin schwarzen Hautkrebs diagnostizierte.

„Da kann man wirklich Angst bekommen“

Doch der gebürtige Niederländer hatte Glück. Der Krebs hatte noch nicht gestreut, nach einer etwa sechsmonatigen Behandlung hofft Heintje nun, die Krankheit überstanden zu haben. Der Heilungsprozess dauert allerdings noch an. „Ich muss jetzt in kürzeren Abständen alle paar Monate zum Arzt“, so der der ehemalige Kinderstar.

Es hätte jedoch weitaus schlimmer kommen können. Denn wenn sich der schwarze Hautkrebs weiter ausgebreitet hätte, wäre Heintjes Augenlicht bedroht gewesen. „Dann wäre das Auge weg“, sagte der gebürtige Niederländer. „Da kann man wirklich Angst bekommen.“ Nun will der Schlagersänger Anfang Dezember für seine Weihnachtstournee wieder auf der Bühne stehen.

Seine größten Erfolge feierte Heintje als Kinderstar in den 1960er und 70er Jahren. In Deutschland machte ihn sein Hit „Mama“, den er 1967 zum ersten Mal in der ZDF-Sendung „Der goldene Schuß“ performte, berühmt. Darüber hinaus war der Niederländer in mehreren Filmen zu sehen. Später als erwachsener Mann konnte Heintje nicht mehr an seine früheren Erfolgen anknüpfen.