Schauspielkarriere Hollywoodstar Jessica Alba will nicht nur Unternehmerin sein Von dpa | 14.09.2022, 18:53 Uhr

Hollywoodstar und Unternehmerin Jessica Alba („Fantastic Four“) will ihre Schauspielkarriere trotz der Tätigkeit in ihrer Windel- und Kosmetik-Firma „The Honest Company“ fortsetzen. „Sich jeden Tag einfach nur mit Tabellen und mit dem Unternehmen zu beschäftigen“, das wäre ihr zu langweilig, sagte die 41-Jährige am Mittwoch auf dem Kongress Digital X in Köln. Sie liebe es, in Actionfilmen mitzuspielen, wo es zur Sache gehe. „Ich brauche die - es macht Spaß, wenn es Mädchen krachen lassen.“