Leute Im Hause Roncalli läuft „lieber wieder "Sissi"" statt WM Von dpa | 22.11.2022, 06:55 Uhr

Zirkus-Roncalli-Gründer Bernhard Paul (75) mag es in der Weihnachtszeit eher klassisch und gesellig. Die Feiertage seien für Familie, Freunde und Mitarbeiter immer eine Zeit des Zusammenkommens gewesen, sagte Paul der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. „Ich habe mich immer gefreut, dass wir so ein großes Weihnachtsfest gefeiert haben“, ergänzte Pauls Tochter Lili Paul-Roncalli. Es sei nahezu befremdlich gewesen, während der Corona-Zeit nur im kleinen Kreis der Familie zu feiern, sagte die 24-Jährige weiter.