Rotes A in Frakturschrift, eine Schale und Schlange: Jan Böhmermann hält das bekannte Apothekenlogo für ein „Nazizeichen“. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich up-down up-down Rotes A in Frakturschrift „Nazizeichen“: Darum will Jan Böhmermann das Apothekenlogo abschaffen lassen Von Maximilian Matthies | 31.08.2022, 11:54 Uhr

Das Apothekenlogo mit einem großen, roten A in Frakturschrift, Kelch und Schlange gehört zu den wohl bekanntesten Symbolen in Deutschland und wirkt unverdächtig. Doch: „Dieses Logo wurde von den Nazis eingeführt“, meint der Satiriker Jan Böhmermann und fordert die Abschaffung. Was dahinter steckt.