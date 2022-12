Oceans Eleven, Money Monster oder Ticket ins Paradies - Julia Roberts und George Clooney standen bereits einige Male zusammen vor der Kamera. Die beiden Schauspieler vereint nicht nur der Beruf, sondern auch eine enge Freundschaft. Am Sonntag legte Roberts zu Ehren von Clooney einen ganz besonderen Auftritt bei den „Kennedy Center Honors“ in Washington hin.

Kleid mit George-Clooney-Fotos

Roberts trug am Abend der „Kennedy Center Honors 2022“ ein extra angefertigtes Kleid mit Fotos von George Clooney. Das ausgefallene Kleid hat sich die Schauspielerin von dem amerikanischen Modedesigner Jeremy Scott entwerfen lassen.

Julia Roberts mit dem besagten George-Clooney-Kleid. Foto: picture alliance/dpa/Invision/AP/Greg Allen Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Auf dem schwarzen Kleid selbst sind verschiedene Aufnahmen von Clooney, eingebettet in einen Fotorahmen, abgedruckt. Darunter findet sich ein Bild von den Golden Globes 2015, Aufnahmen der beiden Freunde zusammen und auch ein Bild des jungen George Clooney. Über dem Kleid trug Roberts einen schwarzen Blazer.

Das Kleid selbst stammt von der italienischen Modemarke Moschino. Auf Twitter veröffentlichte das Unternehmen ein Bild von Roberts darin. Bei den Kennedy Ceneter Honors werden jährlich durch das Kennedy Center for the Performing Arts in Washington Preise an darstellende Künstler für ihr Lebenswerk verliehen.