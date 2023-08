Verleihung Kinoprogrammpreis für „Lichtburg“-Filmpalast Oberhausen Von dpa | 30.08.2023, 22:29 Uhr Kinoprogrammpreisverleihung 2023 Foto: Markus Scholz/dpa up-down up-down

Der „Lichtburg“-Filmpalast in Oberhausen hat bei der Verleihung des diesjährigen Kinoprogrammpreises einen der Hauptpreise bekommen. Die Kinomacher wurden für das beste Kinder- und Jugendprogramm geehrt und können sich über 10.000 Euro freuen. Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) überreichte die Auszeichnung am Mittwochabend in Ludwigslust in Mecklenburg-Vorpommern.