Verleihung Kinoprogrammpreis für „Studio-Filmtheater in Kiel Von dpa | 30.08.2023, 22:33 Uhr Kinoprogrammpreisverleihung 2023 Foto: Markus Scholz/dpa up-down up-down

Das „Studio-Filmtheater“ am Dreiecksplatz in Kiel hat bei der Verleihung des diesjährigen Kinoprogrammpreises einen der Hauptpreise bekommen. Die Kinomacher wurden für das beste Kurzfilmprogramm geehrt und können sich über 10.000 Euro freuen. Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) überreichte die Auszeichnung am Mittwochabend in Ludwigslust in Mecklenburg-Vorpommern.