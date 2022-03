Schauspieler Klaus Maria Brandauer (78) sieht den in seiner deutschen Heimat lange verpönten Dichter Heinrich Heine (1797-1856) „als großes Vorbild für uns alle“. Heine habe nie aufgegeben, obwohl sein Lebensweg nicht einfach gewesen sei, sagte Brandauer in Düsseldorf, wo er am Mittwoch die Heinrich-Heine-Gastprofessur antrat.