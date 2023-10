Ihr Auftrag ist noch nicht abgeschlossen. In Staffel 2 der Netflix-Serie „Kleo“ setzt die gleichnamige Stasi-Killerin ihren Rachefeldzug fort. Im Juli dieses Jahres begannen bereits die Dreharbeiten in Berlin und Brandenburg. Im Herbst 2023 geht die Produktion in Serbien weiter.

Die Fortsetzung führt die von Jella Haase („Fack ju Göhte“, 30) gespielte Titelheldin Kleo unter anderem in die jugoslawische Hauptstadt Belgrad und nach Moskau. Fans können ihre Abenteuerreise 2024 auf Netflix miterleben. Geplant sind erneut 6 Folgen, die jeweils rund 45 Minuten dauern.

Mehrere Auszeichnungen für die Serie

Die Serie um eine ehemalige DDR-Spionin ist kein Geschichtsdrama. Mit überbordenden Ost-West-Klischees und überzogenen Figuren ist „Kleo“ mehr Komödie als alles andere. Der schwarzhumorige Unterton sorgt für beste Unterhaltung made in Germany. Das wurde auch mit dem Grimme-Preis 2023 und dem Deutschen Fernsehpreis 2023 als „Beste Drama-Serie“ gewürdigt.

Selbst US-Schriftsteller Stephen King ist nach Staffel 1 voll des Lobes: „Was für ein frischer Wind“, teilte er über den Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter) mit. „Kleo“ sei spannend und zudem sehr lustig.

Worum geht es in Staffel 2 von „Kleo“?

Die Jagd nach dem roten Koffer geht weiter: Dieses Mal soll Ex-DDR-Spionin Kleo ihn endgültig vernichten. Schnell wird klar, dass der Inhalt eine entscheidende Rolle bei der Neuordnung Deutschlands und Europas nach dem Kalten Krieg spielt. Kein Wunder also, dass auch KGB und CIA hinter dem Koffer her sind – und damit auch die ehemalige Stasi-Killerin im Visier haben. Während Kleo die Zukunft Europas in ihren Händen hält, wird sie tiefer in ihre eigene Vergangenheit katapultiert, als ihr lieb ist.

An der Seite von Jella Haase sind unter anderem auch wieder Dimitrij Schaad (38) als Westberliner Polizist Sven und der gebürtige Rostocker Julius Feldmeier (36) als Mitbewohner „Alien“-Thilo dabei. Die Showrunner und Autoren Hanno Hackfort, Richard Kropf und Bob Konrad (HaRiBo) verantworten nach dem erfolgreichen Auftakt auch die 2. Staffel von „Kleo“.