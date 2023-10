Zu Frankfurt hat Helene Fischer eine besondere Beziehung, ihr Konzert am Dienstag in der Mainmetropole sollte für eine von Deutschlands bekanntesten Sängerinnen ein Selbstläufer sein – doch in der Festhalle versagte plötzlich ihre Stimme.

Beim Song „Genau dieses Gefühl“ brachte die Schlagerqueen auf einmal keinen Ton mehr hervor. Sie hielt ihr Mikrofon Richtung Publikum, damit die Zuschauer aushelfen konnten.

Helene Fischer versagt ihre Stimme: Wie sie darauf reagiert

Über den Patzer musste die 39-Jährige selbst schmunzeln. „Da hat es mir doch direkt die Sprache verschlagen. So schön finde ich es heute, bei euch zu sein“, scherzte die Sängerin. Ihre Vermutung zielte auf ein „Stückel Handkäse mit Musik“, das ihr „im Halse stecken geblieben“ sei. Danach lieferte Fischer ohne weitere Zwischenfälle ihr Programm ab.

Der Auftritt am Dienstagabend war der erste von insgesamt fünf in Frankfurt. In der hessischen Stadt wurde einst der Grundstein für die große Karriere gelegt: Fischer absolvierte dort ihre dreijährige Ausbildung als Musicaldarstellerin.

Die Konzerte markieren das Ende der Deutschland-Tournee mit rund 70 Konzerten. Fischer hatte die Tour nach einem Unfall am Trapez unterbrechen müssen und konnte erst im August wieder starten.