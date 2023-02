Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Nach Aufruf der Polizei Kopfschuss auf der Veddel - Bislang kaum Zeugenhinweise Von dpa | 16.02.2023, 11:41 Uhr

Der Zeugenaufruf in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ hat die Ermittler im Fall des Kopfschusses auf einen 37-Jährigen bei einem Fußballplatz in Hamburg-Veddel bislang nicht weiter gebracht. Seit der Ausstrahlung seien nur ein bis zwei Anrufe bei der Polizei eingegangen und die seien nicht relevant gewesen, sagte ein Sprecher am Donnerstag. Die Ermittler suchen nach den beiden Männern, die nach dem Mordversuch im September 2022 unerkannt flüchten konnten. Das vermutlich in Drogengeschäfte verwickelte Opfer überlebte schwer verletzt. Die Polizei hat ein Bild des Opfers veröffentlicht und die Belohnung für Hinweise liegt bei 5000 Euro.