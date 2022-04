Letzter «Tatort» mit Meret Becker FOTO: Hans Joachim Pfeiffer Fernsehen Letzter „Tatort“ mit Meret Becker für 22. Mai angekündigt Von dpa | 15.04.2022, 07:22 Uhr | Update vor 59 Min.

Der letzte Berliner „Tatort“ mit Meret Becker als Nina Rubin läuft am 22. Mai im Ersten. Die Episode mit dem Titel „Das Mädchen, das allein nach Haus' geht“ wird also am Sonntag vor dem langen Wochenende mit dem Himmelfahrtsfeiertag (Vatertag) ausgestrahlt und zwei Wochen vor Pfingsten.