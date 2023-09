Der ursprüngliche Streit zwischen Comedian Luke Mockridge und seiner Ex-Freundin Ines Anioli, die ihm 2021 öffentlich Übergriffigkeit in der gemeinsamen Beziehung vorwarf, artet derzeit in einen Streit zwischen Mockridge und Bühnenkollegin Hazel Brugger aus. Diese hatte sich schon damals mit ihrem Mann Thomas Spitzer gegen Mockridge positioniert – und hat kürzlich in einem Statement ihre Haltung verteidigt.

Kurz darauf folgte ein weiteres Statement von Brugger. Darin wehrte sie sich gegen die Behauptung, dass sie vor ihrer T-Shirt-Aktion auf dem Comedy-Preis 2021 von Mockridges „mutmaßlicher gesundheitlicher Situation“ gehört habe und ihn vorsätzlich in den Suizid hätte treiben wollen. Brugger hatte damals mit ihrem Ehemann T-Shirts getragen, auf deren Vorderseite „Konsequenzen für Comedian XY“ zu lesen war, auf der Rückseite stand „Künstler ohne Rückgrat sind Künstler ohne Geschmack“.

Mockridge: Bin aufgrund von Brugger-Aktivitäten in der Klinik gelandet

Nun kontert Mockridge öffentlich auf Instagram: „Bei einer Sache reagiere ich allergisch: Wenn du jetzt definieren möchtest, warum ich in der Klinik war und warum nicht“, sagt der 34-Jährige in einem am Freitag geposteten Video auf Instagram: „Das steht dir überhaupt nicht zu, wir kennen uns doch gar nicht.“

Darüber hinaus behauptet Mockridge, dass es gelogen sei, dass Brugger nichts von seiner „psychologischen Problematik“ gewusst habe. Und er ergänzt: „Es ist einfach eine Tatsache. Es stimmt. Ich bin unter anderem auch aufgrund der Aktivitäten von Hazel Brugger und ihrem Ehemann in der Klinik gelandet.“ Im Podcast „Hätte ich das mal früher gewusst“ mit seiner guten Freundin Joyce Ilg und Chris Halb12 erzählte er vor Kurzem, dass er zwangseingewiesen worden sei und drei Monate in einer Klinik verbracht habe.

Luke Mockridges Ex-Freundin Ines Anioli erhob 2021 schwere Vorwürfe gegen den Comedian. Sie hatte ihn öffentlich beschuldigt, in der Beziehung übergriffig geworden zu sein. Ein Verfahren gegen ihn wurde kurze Zeit später mangels Beweisen eingestellt. Die Anschuldigungen lösten einen heftigen Shitstorm aus, sodass Mockridge sich von September 2021 bis März 2022 aus der Öffentlichkeit zurückzog.