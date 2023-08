Auf den drei Briefmarken sind jeweils alle Mainzelmännchen abgebildet. Seit dem 3. August 2023 werden die Marken in den Verkaufsstellen der Deutschen Post AG angeboten. Die sechs Kultfiguren sind seit April 1963 Werbetrenner im ZDF-Vorabendprogramm. Die Briefmarken mit den Mainzelmännchen sollen am 16. August in Köln in einem Medienzentrum für Kinder- und Jugendarbeit vorgestellt werden.