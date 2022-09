Preview "Tatort - Die Rache an der Welt" Foto: Swen Pförtner/dpa up-down up-down Fernsehen Maria Furtwängler möchte zwanzig Jahre Tatort nicht missen Von dpa | 28.09.2022, 20:49 Uhr

Maria Furtwängler möchte ihre Zeit als Tatort-Kommissarin in Niedersachsen nicht missen. „Ich würde das wahrscheinlich wieder genau so tun“, sagte die Schauspielerin bei einer Preview des neuen Tatorts „Die Rache an der Welt“ am Mittwoch in Göttingen.