20. Jubiläum der SOS-Kinderdorf-Stiftung Foto: Oliver Berg/dpa Maus-Macher: Wiedersehen bei der SOS-Kinderdorf-Stiftung Von dpa | 05.05.2023, 15:11 Uhr

Die beiden langjährigen Macher der „Sendung mit der Maus“, Christoph Biemann (70) und Armin Maiwald (83), haben nach 15 Jahren ihr Wiedersehen gefeiert. Das sagte Biemann am Freitag in Düsseldorf. Anlass war das 20. Jubiläum der SOS-Kinderdorf-Stiftung. Die war am 5. Mai 2003 mit 500.000 Euro gestartet. Seither sei das Stiftungskapital um das 200-fache gewachsen, teilte die Stiftung am Freitag mit.