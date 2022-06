ARCHIV - Die Ohrfeige von Hollywood-Star Will Smith bei den Oscars rückte die Haarausfall-Krankheit seiner Frau Jada Pinkett Smith in den Fokus - nun ist in den USA das erste systemische Medikament gegen Alopecia areata zugelassen worden. Foto: Imagespace/imageSPACE via ZUMA Press Wire/dpa

FOTO: Imagespace