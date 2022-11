Wie „Bild“ berichtet, gehen Laura Wontorra und Simon Zoller nach acht Jahren Beziehung getrennte Wege. Das Management von Wontorra bestätigt gegenüber „Bild“ die Trennung: „Laura Wontorra und Simon Zoller haben sich bereits vor einigen Wochen getrennt. Beide bitten darum, ihre Privatsphäre zu respektieren.“

Das soll der Grund für die Trennung sein

Ein neuen Partner oder eine neue Partnerin soll es nach „Bild“-Angaben nicht geben. Eine Freundin erzählt der Zeitung, dass es banal klinge, „Laura und Simon sich aber auseinandergelebt haben. Beide sind erfolgreich, machen Karriere. Laura ist enorm erfolgreich als TV-Moderatorin und ständig unterwegs.“

Laura Wontorra arbeitet für den Streamingdienst DAZN. Archivfoto: Imago Images/Jan Huebner

Laura Wontorra und Simon Zoller sollen zeitlich sehr eingespannt sein

Wontorra arbeitet als DAZN-Sportmoderatorin. Um über die Champions League zu berichten, muss Wontorra viel reisen und verbringt weniger Zeit in Deutschland. Auch Zoller ist durch das Training und den Fußballspielen stark eingebunden. Der 31-Jährige spielt für den Bundesligisten Vfl Bochum.

So verbrachten auch beide ihren sechsten Hochzeitstag am 12. November getrennt am Arbeiten. Wontorra moderierte ein Event in Berlin und Zoller trainierte mit seinem Verein.

Keine gemeinsamen Fotos auf Instagram

Auch auf den Instagram-Accounts des ehemaligen Paars ist die Trennung sichtbar. Wontorra hat die gemeinsamen Fotos gelöscht und auch auf Zollers Account sind keine Bilder mehr. Wer noch auf Instagram zu finden ist, ist der gemeinsame Hund.

Das Paar soll sich noch gemeinsam um den Hund Milo kümmern. Wontorra sei bereits im August ausgezogen und soll eine eigene Wohnung haben, so „Bild“.