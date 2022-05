ARCHIV - Wotan Wilke Möhring spielt in der Film-Komödie «Weil wir Champions sind» einen Trainer. Foto: Henning Kaiser/dpa FOTO: Henning Kaiser TV-Tipp Möhring spielt Trainer für Basketballer mit Handicap Von dpa | 25.05.2022, 00:21 Uhr

Für den Film wurde der Großteil des Castes in Werkstätten und Sportvereinen für Menschen mit Behinderung gefunden. Das hat auch was mit der Atmosphäre am Set gemacht.