Den Pochers geht es wie vielen anderen frisch getrennten Paaren: Auch wenn man sich noch so gut zu verstehen scheint, manche Momente sind sehr emotional. So kamen den Noch-Eheleuten Oliver und Amira Pocher auf der Bühne die Tränen, wie in einem Videoausschnitt zu ihrer aktuellen Podcastfolge von „Die Pochers!“ zu sehen ist. Nach einer Umarmung, die aus einem Scherz geboren scheint, sagte Oliver Pocher (45) zu Amira (30): „Das war das Zärtlichste, was ich im letzten halben Jahr von dir bekommen habe.“ Sie konterte: „Och, stimmt doch gar nicht.“

Pochers trennten sich Ende August

Aus diesem eher lustigen Moment wurde auf der Bühne bei der Podcastaufzeichnung vom Montag in einem Freiluftkino in Köln dann kurz emotionaler Ernst: Beide weinten und umarmten sich erneut. Zuvor hatte schon die „Bild“ über die aktuelle Podcastfolge berichtet.

Das Ehepaar gab Ende August die Trennung bekannt. Vergangene Woche verrieten die Pochers ebenfalls in ihrem Podcast, dass sie vorerst weiter zusammen wohnen und arbeiten wollen. Sie haben zwei gemeinsame Söhne und leben in Köln. Sie waren seit 2016 ein Paar und seit 2019 verheiratet.